В Тамбове задержан наркозакладчик с крупной партией гашиша и кокаина

В Тамбове сотрудники наркоконтроля задержали подозреваемого в распространении наркотиков. 25-летний мужчина приехал в регион для того, чтобы сделать «закладки» с запрещенными веществами, но был пойман на месте преступления. Наркотики изъяли.

- Установлено, что изъятыми веществами является «гашиш» массой 147,32 граммов и 34,63 граммов «кокаина», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Как выяснилось, задержанный уже успел организовать «закладки» в других регионах. Возбуждено уголовное дело.