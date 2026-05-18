Тамбовчанин на иномарке сбил электросамокатчика

В ДТП пострадали несовершеннолетние Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получили травмы двое детей, произошла 17 мая в 11 часов 10 минут на перекрестке в районе дома №151 по улице Гоголевской города Мичуринска. 22-летний водитель автомобиля KIA RIO при движении по главной дороге на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог совершил столкновение с электроcамокатом KUGOO под управлением 14-летнего подростка, который двигался с 7-летним ребенком-пассажиром.

- В результате ДТП дети с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, госпитализированы, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.