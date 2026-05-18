В Тамбовской области возобновится работа маршрута № 557 «Тамбов - Чекмари»

С 22 мая в Тамбовской области в тестовом режиме возобновится работа общественного транспорта по маршруту № 557 «Тамбов - Чекмари». Об этом рассказали в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.

Как уточнили в ведомстве, автобусы будут ходить по следующему расписанию:

по пятницам

выезд из Тамбова - 16.00;

выезд из Чекмарей - 18.00.

по субботам

выезд из Тамбова - 6.30, 16.00;

выезд из Чекмарей - 8.00, 18.00.

по воскресеньям

выезд из Тамбова - 6.30, 16.00;

выезд из Чекмарей - 8.00, 18.00.