В Тамбовской области возобновится работа маршрута № 557 «Тамбов - Чекмари»

С 22 мая в Тамбовской области в тестовом режиме возобновится работа общественного транспорта по маршруту № 557 «Тамбов - Чекмари». Об этом рассказали в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.
Как уточнили в ведомстве, автобусы будут ходить по следующему расписанию:
по пятницам
выезд из Тамбова - 16.00;
выезд из Чекмарей - 18.00.
по субботам
выезд из Тамбова - 6.30, 16.00;
выезд из Чекмарей - 8.00, 18.00.
по воскресеньям
выезд из Тамбова - 6.30, 16.00;
выезд из Чекмарей - 8.00, 18.00.