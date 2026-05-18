НовостиПроисшествия18 мая 2026 9:37

Тамбовчанина оштрафовали на 60 тысяч рублей за торговлю самогоном

Мужчине уже приходилось отвечать за аналогичные нарушения
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовчанин осужден за незаконную продажу алкоголя.

- Осенью 2025 года житель Токаревского муниципального округа незаконно реализовал бутылку самогона местной жительнице, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

В 2024 году мужчина уже привлекался за неоднократную розничную продажу спиртного и был оштрафован на 30 тысяч рублей.

В суде тамбовчанин полностью признал вину.

За незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции Токаревский районный суд приговорил его к штрафу в 60 тысяч рублей.