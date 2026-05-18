В Тамбове на дорогах выявили 67 люков с дефектами

Фото администрации города Тамбова

В Тамбове специалисты обследовали люки на дорогах города. За апрель проверки прошли на 93 участках, где располагается 40 дождеприемников и 119 люков.

- По итогам обследования ремонта требуют 67 люков, в их числе 19 находятся на гарантии, и 15 дождеприемных колодцев, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова.

Сообщается, что наибольшее количество дефектов отмечено на улице Пролетарской, где около 60 конструкций имеют занижение или перекос относительно проезжей части.

Устранить дефекты люков предстоит ООО «РКС Тамбов», неисправности решеток ливневой канализации и дождеприемников - Дирекции городских дорог. Нарушения, обнаруженные на участках, находящихся на гарантийном обслуживании, должны устранять подрядчики.