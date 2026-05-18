В Тамбовской области ко Дню памяти Святителя Николая Чудотворца пустят специальные автобусы до Мамонтовой пустыни

22 мая в Мамонтовой пустыни (Сосновский округ) пройдут традиционные торжества ко Дню памяти Святителя Николая Чудотворца. Для желающих попасть на праздник будут организованы специальные рейсы автобусов. Об этом сообщает министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.

Отправление автобусов из Тамбова - от Спасо-Преображенского кафедрального собора (Соборная площадь). Время выезда - с 6.45 до 7.45. В обратный путь автобусы будут отправляться с 12.00 до 13.00

Один билет туда и обратно будет стоить 450 рублей.