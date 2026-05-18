В Тамбовской области микрофинансовую организацию оштрафовали за давление на должника

Микрофинансовую организацию оштрафовали за сообщения должнице.

Жительница Тамбовского округа обратилась в УФССП России по Тамбовской области с жалобой на неправомерные действия микрофинансовой организации. Женщина пояснила, что от сотрудников компании ей поступают сообщения с требованиями не покидать населенный пункт, так как специалист может приехать к ней для составления протокола.

- Сообщения не соответствуют требованиям Федерального закона № 230-ФЗ и направлены на оказание психологического давления на должника, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Микрофинансовая организация оштрафована на 50 тысяч рублей.