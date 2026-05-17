За неделю на 10 жителей Тамбовской области составили протоколы за палы травы

За прошедшую неделю в Тамбовской области зарегистрировали девять ландшафтных пожаров. Об этом 17 мая сообщили в региональном ГУ МЧС. Космический мониторинг выявил 29 термических точек, из которых 28 подтверждены, часть из которых, как контролируемое сжигание.

Кроме того, сотрудники ведомства составили десять протоколов на жителей за палы травы. Одного человека оштрафовали на пять тысяч рублей, остальным вынесли предупреждения.

МЧС России напоминает:

- покосите траву на своем участке;

- не допускайте захламление участка горючими отходами;

- не используйте источники зажигания вблизи строений и сооружений;

- не применяйте открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных для этого мест.

Поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а при наступлении серьезных последствий и уголовную ответственность.