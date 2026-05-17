НовостиОбщество17 мая 2026 18:14

30-градусная жара накроет Тамбовскую область

Аномальная температура продержится минимум три дня
Анна ГРЕБЕНКИНА

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

30-градусная жара накроет Тамбовскую область. Летний зной продержится в регионе минимум три дня. Как сообщили сотрудники местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18 по 20 мая во второй половине дня ожидается повышение температуры воздуха до +30...+32º.

Спасатели отмечают, что при аномальной жаре увеличивается вероятность перегрева тела. Чтобы максимально обезопасить себя не стоит выходить на улицу в самое жаркое время суток. Водителей просят не оставлять детей и животных в припаркованном транспорте. При возникновении чрезвычайной ситуации или происшествия звоните 112.