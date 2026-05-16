Тамбовчан приглашают на праздник «Славя род Рахманиновых»

ХХХ музыкально-литературный и краеведческий праздник «Славя род Рахманиновых» в селе Старая Казинка Мичуринского муниципального округа состоится 29 мая. В нём примут участие учёные, краеведы, музыканты, работники культуры и искусства.

В концертной программе выступят коллективы школы искусств № 3 г. Тамбова: хореографический ансамбль классического танца «Вдохновение», ансамбль русских народных инструментов «Серпантин» — руководитель заслуженный артист РФ, профессор, ректор ТГМПИ им. С.В. Рахманинова Р.Н. Бажилин, ансамбль аккордеонистов «Визави», а также преподаватели музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова.

Праздник организует Тамбовский областной краеведческий музей совместно с администрацией Мичуринского муниципального округа в рамках программы 44 Международного музыкального фестиваля им. С.В. Рахманинова, и он посвящается Году Единства народов России.

- Рахманиновский литературно-музыкальный праздник проводят с 1995 года в честь просветителя, издателя, переводчика и журналиста Ивана Рахманинова (1753 – 1807 гг.). Его жизнь и просветительская деятельность были тесно связаны со Старой Казинкой, где он разместил типографию и начал печатать первые переводы трудов Вольтера на русский язык, – напоминает пресс-служба правительства Тамбовской области.