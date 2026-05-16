Из Тамбова можно будет уехать в Ростов-на-Дону

В Тамбове запускают новый маршрут в Ростов-на-Дону:
С 5 июня рейсы будут отправляться из областного центра по вторникам, пятницам и воскресеньям в 9:00.
Прибытие на промежуточный остановочный пункт в Липецке — в 12:00.
Прибытие на автовокзал «Главный» г. Ростова-на-Дону — в 23:00.
В обратном направлении:
отправление из Ростова-на-Дону по понедельникам, средам и субботам в 08:00,
прибытие в Липецк — в 19:30,
прибытие в Тамбов — в 21:50.
Стоимость билета:
· из Тамбова до Ростова-на-Дону — 4200 рублей;
· из Тамбова до Липецка — 700 рублей.
Также на маршруте действует льготный тариф для детей в возрасте до 11 лет включительно.
С учётом льготы тариф составит:
· из Тамбова до Ростова-на-Дону — 2100 рублей;
· из Тамбова до Липецка — 350 рублей.
В обратном направлении (из Ростова-на-Дону) льготный билет можно приобрести:
· до Липецка за 1750 рублей;
· до Тамбова за 2100 рублей.
- Открытие маршрута позволит жителям Тамбовской области доехать до курортов Краснодарского края (Анапа, Сочи, Архипо-Осиповка и других), а также до городов побережья Республики Крым — Феодосии, Ялты, Севастополя и иных (с пересадкой на автовокзале «Главный» г. Ростова-на-Дону), – сообщает министерство автодорог и транспорта региона.
Уточнить расписание можно в справочной автовокзала «Северный» (г. Тамбов) по телефону 8 (4752) 53-50-03 или на сайте: https://tambov-avtovokzal.ru/
Для автовокзала «Главный» (г. Ростов-на-Дону) по телефону: 8 (863) 303-21-12 или на сайте: https://donavto.ru/