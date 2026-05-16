Из Тамбова можно будет уехать в Ростов-на-Дону

В Тамбове запускают новый маршрут в Ростов-на-Дону:

С 5 июня рейсы будут отправляться из областного центра по вторникам, пятницам и воскресеньям в 9:00.

Прибытие на промежуточный остановочный пункт в Липецке — в 12:00.

Прибытие на автовокзал «Главный» г. Ростова-на-Дону — в 23:00.

В обратном направлении:

отправление из Ростова-на-Дону по понедельникам, средам и субботам в 08:00,

прибытие в Липецк — в 19:30,

прибытие в Тамбов — в 21:50.

Стоимость билета:

· из Тамбова до Ростова-на-Дону — 4200 рублей;

· из Тамбова до Липецка — 700 рублей.

Также на маршруте действует льготный тариф для детей в возрасте до 11 лет включительно.

С учётом льготы тариф составит:

· из Тамбова до Ростова-на-Дону — 2100 рублей;

· из Тамбова до Липецка — 350 рублей.

В обратном направлении (из Ростова-на-Дону) льготный билет можно приобрести:

· до Липецка за 1750 рублей;

· до Тамбова за 2100 рублей.

- Открытие маршрута позволит жителям Тамбовской области доехать до курортов Краснодарского края (Анапа, Сочи, Архипо-Осиповка и других), а также до городов побережья Республики Крым — Феодосии, Ялты, Севастополя и иных (с пересадкой на автовокзале «Главный» г. Ростова-на-Дону), – сообщает министерство автодорог и транспорта региона.

Уточнить расписание можно в справочной автовокзала «Северный» (г. Тамбов) по телефону 8 (4752) 53-50-03 или на сайте: https://tambov-avtovokzal.ru/

Для автовокзала «Главный» (г. Ростов-на-Дону) по телефону: 8 (863) 303-21-12 или на сайте: https://donavto.ru/