НовостиОбщество15 мая 2026 14:24

Жители Котовска жалуются в соцсетях на затопленный подвал многоэтажки

Региональный СК России проведет проверку по обращению жильцов
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Руководитель СУ СК РФ по Тамбовской области поручил организовать проверку по информации социальных медиа о нарушении прав жильцов многоэтажки на улице Октябрьской в Котовске.

В социальных сетях появилась информация о регулярном подтоплении подвала жилого здания. Это приводит в том числе к повреждению хранящихся там вещей. Кроме того, жильцы жалуются на бездействие местных органов власти и ресурсоснабжающей организации, несмотря на многочисленные обращения обитателей многоэтажки.

Руководитель СУ СК РФ Андрей Степанов поручил подчиненным провести проверку по данному факту. Следователям предстоит выехать на место с представителями городской администрации и ресурсоснабжающей организации, опросить жильцов, ознакомиться с документацией.

- Ход проведения доследственной проверки и восстановление прав жильцов находятся на личном контроле руководителя следственного управления, - подчеркнули в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.