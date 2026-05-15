Жители Котовска жалуются в соцсетях на затопленный подвал многоэтажки

Руководитель СУ СК РФ по Тамбовской области поручил организовать проверку по информации социальных медиа о нарушении прав жильцов многоэтажки на улице Октябрьской в Котовске.

В социальных сетях появилась информация о регулярном подтоплении подвала жилого здания. Это приводит в том числе к повреждению хранящихся там вещей. Кроме того, жильцы жалуются на бездействие местных органов власти и ресурсоснабжающей организации, несмотря на многочисленные обращения обитателей многоэтажки.

Руководитель СУ СК РФ Андрей Степанов поручил подчиненным провести проверку по данному факту. Следователям предстоит выехать на место с представителями городской администрации и ресурсоснабжающей организации, опросить жильцов, ознакомиться с документацией.

- Ход проведения доследственной проверки и восстановление прав жильцов находятся на личном контроле руководителя следственного управления, - подчеркнули в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.