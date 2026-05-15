У тамбовчанина конфисковали машину из-за поездок в состоянии опьянения

Прокуратура Токаревского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Житель округа признан виновным в повторном управлении машиной в состоянии опьянения.

В июле 2024 года подсудимый был привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

- Не сделав для себя должных выводов, фигурант в феврале 2026 года вновь управлял автомобилем ВАЗ-2109 в состоянии опьянения, - рассказали в прокуратуре Токаревского района.

Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД.

В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 160 часам обязательных работ и лишению прав на 1,5 года.

Машину нарушителя конфисковали в доход государства.