НовостиПроисшествия15 мая 2026 12:09

Тамбовчанка похитила у организации, в которой работала, больше 1 миллиона рублей

Женщина получила условный срок
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Жительница Тамбова выслушала приговор за мошенничество и хищение денежных средств у организации.

В суде установили, что с декабря 2017 г. по апрель 2023 г. будучи гендиректором и главным бухгалтером ООО, она похитила более 1 миллион рублей со счета организации для личных нужд, используя служебное положение и злоупотребляя доверием. Свою вину в суде женщина не признала.

- Кирсановский районный суд признал фигурантку виновной в совершении преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и назначил ей наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы условно, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Исковые требования потерпевшего удовлетворены частично, с подсудимой взыскано в счет возмещения причиненного ущерба 1 005 530 руб. в пользу организации.