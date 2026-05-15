В Тамбовской области клещи покусали 171 ребенка

В Тамбовской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 105 человек, в том числе 81 ребенок. Всего с начала сезона в медицинские организации обратилось 486 человек, пострадавших от укусов клещей, среди которых 171 ребенок.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии региона провели исследование 235 экземпляров клещей. Как выяснилось, треть из них заражена клещевым боррелиозом или гранулоцитарным анаплазмозом.

По прежнему, чаще всего присасывание клещей фиксируется после прогулок на приусадебном участке, в парке или лесу.

- В 33% случаях присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, 29% - в черте населенных пунктов, в 21% - на территории природных биотопов, - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.