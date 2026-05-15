В Тамбове проверили ход работ по замене сетей у Студенца

Наряду с заменой труб ведется расчистка русла Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове проинспектировали ход работ по замене изношенных квартальных сетей на прибрежной территории реки Студенец — в районе улиц Б. Федорова, Студенецкой Набережной и С. Разина.

Теплоэнергетики приступили к реконструкции сразу после завершения отопительного сезона, так как в его период проводить такие работы было нельзя. Подрядчик ведет земляные работы и демонтирует старые трубы, чтобы оперативно подготовить траншеи к укладке новых. Всего предстоит заменить около 3 километров теплотрассы, поэтому важно чётко соблюдать сроки и действовать максимально быстро.

Параллельно региональное министерство экологии совместно с областным учреждением «Тамбовское водное хозяйство» проводит расчистку русла Студенца: убирают донные отложения, укрепляют берег и удаляют сорную растительность, которая распространялась самосевом.

- Как только тепловики выполнят большую часть работ на левом берегу, подрядчик приступит к созданию будущего места отдыха, – рассказал глава администрации Тамбова Максим Косенков. - По итогам аукциона контракт заключён с организацией, которая в прошлом году выполняла благоустройство Тамбовского Арбата. Сейчас подрядчик уже ведёт закупку необходимых материалов.