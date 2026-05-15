На Тамбовщине готовятся к открытию купального сезона

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области.
В Тамбовской области ведется активная работа по подготовке пляжной инфраструктуры к очередному купальному сезону. Проводится обследование и очистка дна от опасных предметов, подготовка и повышение квалификации матросов - спасателей, уборка территорий будущих пляжей, а также обновление оборудования и документации. На территории области продолжается сезон использования маломерных судов.
В ГУ МЧС России по Тамбовской области напоминают, что движении на судне запрещено:
- без удостоверения на право управления;
- без технического освидетельствования;
- с техническими неисправностями;
- во время неблагоприятных погодных явлений с плохой видимостью.
При движении запрещено:
- нарушать правила и условия маневрирования;
- превышать установленную скорость движения;
- нарушать правила посадки и высадки пассажиров;
- перевозка детей без сопровождения взрослых.
Заблаговременно используйте спасательные жилеты, которые в обязательном порядке должны находиться на судне.
