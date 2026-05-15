Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 11:15

На Тамбовщине готовятся к открытию купального сезона

Пляжи откроют с 1 июня
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В области ведутся проверки на воде

В области ведутся проверки на воде

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области.

В Тамбовской области ведется активная работа по подготовке пляжной инфраструктуры к очередному купальному сезону. Проводится обследование и очистка дна от опасных предметов, подготовка и повышение квалификации матросов - спасателей, уборка территорий будущих пляжей, а также обновление оборудования и документации. На территории области продолжается сезон использования маломерных судов.

В ГУ МЧС России по Тамбовской области напоминают, что движении на судне запрещено:

- без удостоверения на право управления;

- без технического освидетельствования;

- с техническими неисправностями;

- во время неблагоприятных погодных явлений с плохой видимостью.

При движении запрещено:

- нарушать правила и условия маневрирования;

- превышать установленную скорость движения;

- нарушать правила посадки и высадки пассажиров;

- перевозка детей без сопровождения взрослых.

Заблаговременно используйте спасательные жилеты, которые в обязательном порядке должны находиться на судне.

Купальный сезон стартует с 1 июня

Купальный сезон стартует с 1 июня

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области.