Тамбовчанин без прав потерял управление машиной и вылетел с дороги

Мужчина протаранил световую опору Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 14 мая в половине девятого часа вечера на 12-ом километре автодороги «Мичуринск-Петровское-«Орел-Тамбов» в Мичуринском муниципальном округе. 48-летний мужчина за рулем «Hyundai Solaris», не имеющий водительского удостоверения, при проезде проблемного участка не справился с управление, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

- В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.