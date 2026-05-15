Тамбовский подросток на мопеде врезался в легковушку

За рулем мопеда был 17-летний юноша

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 14 мая в пять часов вечера на регулируемом перекрестке в районе дома №107В по улице Советской областного центра. 17-летний водитель мопеда «Rockot», который по предварительной информации, ехал на красный сигнал светофора, врезался в «ВАЗ 2109» под управлением 31-летней женщины. Она завершала поворот налево.

- В результате аварии подросток получил травмы и на автомобиле скорой помощи был доставлен в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.