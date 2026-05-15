В Мичуринске продлили срок отключения горячей воды до 30 мая

В Мичуринске продлен срок отключения горячей воды по ряду адресов. Об этом сообщает администрация наукограда.

Администрация города Мичуринска разрабатывает мероприятия по заключению концессионного соглашения о передаче имущества котельных в ресурсоснабжающую организацию. Это должно обеспечить надежную эксплуатацию объектов и предоставление жителям качественных коммунальных услуг.

В связи с проведением работ до 30 мая продлен срок временного отключения горячей воды по следующим адресам:

- Липецкое шоссе, д. 1, 3, 5;

- ул. Первомайский участок, д. 7, 9, 11, 13, 15, 15а.