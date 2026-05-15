НовостиПроисшествия15 мая 2026 8:51

У тамбовчанина изъяли более 13 граммов наркотиков

Мужчина уже был судим за незаконный оборот запрещенных веществ
Марина МАКОВЛЕВА

13 мая в гаражном кооперативе Тамбова сотрудники наркоконтроля задержали безработного 28-летнего мужчину. У него при себе было обнаружено наркотическое вещество весом 2,85 грамма. Дома у подозреваемого при осмотре также нашли наркотики весом 10,78 грамма.

- Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности злоумышленника к аналогичным деяниям, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Ранее тамбовчанин уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.