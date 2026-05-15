Тамбовчанин задолжал сыну и дочери 850 тысяч рублей алиментов

Тамбовчанин задолжал дочери и сыну 850 тысяч рублей по алиментам. Исполнительное производство в отношении 42-летнего мужчины находилось в Тамбовском районном отделении судебных приставов.

- Отец беспечно относился к исполнению родительских обязанностей, платил алименты незначительными суммами, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Должника неоднократно привлекали к административной ответственности, но он так и не нашел средства на своих детей.

Судебному приставу пришлось ограничить тамбовчанину выезд за пределы РФ, арестовать его счета и взыскать исполнительский сбор. Только после этого мужчина оплатил задолженность.