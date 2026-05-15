В Тамбовской области пройдет «Ночь музеев»

Ночь музеев пройдет 16 мая

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдёт в этом году 16 мая. В Тамбовской области к ней присоединятся 29 муниципальных и четыре областных музея, которые разместили подробные программы на своих сайтах.

Так, в экспозиционных залах Тамбовского областного краеведческого музея посетителей будут ждать: культурно-просветительская встреча к 390-летию со дня основания города «Тамбовщина: жемчужина российской земли», представление выставки «Вышиваем, шьём и украшаем», мастер-класс по плетению на рогуле (вилочке) от Гильдии ткачей, спектакль неформального молодёжного коллектива «Первый Детский» по пьесе Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», настольные игры от Центрального Банка России и студентов ТГУ им. Г.Р. Державина, а также другие увлекательные и познавательные события.

В Тамбовской областной картинной галерее расскажут о знаменитых творческих династиях нашего региона. Для гостей проведут экскурсию по выставке «Преемственность поколений», где центральное место занимают 60 работ народного художника РФ, академика Сергея Андрияки. Кроме того, запланирована большая концертная программа, творческие встречи с музыкантами и художниками, а также мастер-класс и интерактивная экскурсия по экспозиции русского и западноевропейского искусства для детей.

В Усадьбе Асеевых в Тамбове в 14 часов организуют мастер-класс от студии Люмьер по созданию мозаичного панно из цветного витражного стекла. Вечером гостей ждёт театрализованная экскурсия «Возвращая в строй…», которая погрузит в историю дворца Асеевых в период Великой Отечественной войны. А на уличной обзорной экскурсии можно будет больше узнать о фонтанах, уникальных декоративных элементах и других особенностях усадебного комплекса. Вечером начнется концертная программа «Музыка свечей», участниками которой станут артисты театра «Новая Опера».

- 18 мая, в Международный день музеев, традиционно для всех желающих откроют двери дворцы в Тамбове и Рассказове. В этот день появится возможность бесплатно осмотреть уникальные интерьеры начала XX века, – сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

