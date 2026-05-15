В Тамбове сотрудницу пункта выдачи заказов подозревают в краже товаров на 780 тысяч рублей

В Тамбове полицейские раскрыли кражу товаров из пункта выдачи заказов на сумму, превышающую 780 тысяч рублей.

О пропаже в полицию сообщил сотрудник службы безопасности пункта выдачи. Как выяснилось, к хищению причастна 32-летняя женщина, работавшая оператором ПВЗ.

Полицейские изучили изъятые записи с камер видеонаблюдения и опросили персонал. Им удалось выяснить, что сотрудница несколько месяцев осуществляла задуманный ей план хищения товаров.

Женщина делала заказы через подставные аккаунты, а затем оформляла возврат.

- В системе учета отмечала эти заказы как отмененные или возвращенные, а товары тайно уносила с собой домой, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается полный объем похищенного имущества.