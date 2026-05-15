Тамбовчанину, отбывающему срок за незаконный оборот наркотиков, отказали в условно-досрочном освобождении

Тамбовским областным судом отменено постановление суда первой инстанции об удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении.

В феврале 2026 года Рассказовский районный суд удовлетворил ходатайство 38-летнего жителя Тамбовской области. Мужчина, находящийся в одном из исправительных учреждений, попросил об условно-досрочном освобождении.

С 2016 года тамбовчанин отбывал наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство мужчины и досрочно освободил его от отбывания наказания в виде лишения свободы. Однако Тамбовская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях не согласилась с данным решением и принесла апелляционное представление.

- Отсутствовали основания полагать, что осужденный твердо встал на путь исправления, - подчеркнули в ведомстве.

В итоге Тамбовский областной суд согласился с доводами прокуратуры и отменил постановление суда первой инстанции. Осужденный останется в исправительной колонии особого режима.