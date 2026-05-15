Над Тамбовской областью сбит по крайней мере один украинский беспилотник в ночь на 15 мая

С 23.00 14 мая до 7.00 15 мая над Тамбовской областью был ликвидирован как минимум один беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, вражеские аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областями, Республикой Крым, Республикой Калмыкия, Краснодарским краем акваториями Азовского и Каспийского морей.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - говорится в сводке Минобороны России.