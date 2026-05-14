В Тамбове прошла пробная сдача ЕГЭ по английскому языку, информатике и обществознанию

В Тамбове одиннадцатиклассники написали пробный ЕГЭ. Об этом рассказали в администрации города.

Тренировочный экзамен прошел во всех семи пунктах проведения ЕГЭ. Более 800 будущих выпускников на практике познакомились с организационными и техническими аспектами мероприятия. На базе городских школ №№ 1, 2, 5, 17, 36, гимназии №12 и лицея №28 они сдавали устный английский, информатику и обществознание.

Как уточнили в ведомстве, более 500 школьников выбрали пробную сдачу обществознания.

- Сдавать английский язык сегодня пришли 170 человек. Почти столько же - 171 школьник - пробовали свои силы в информатике, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

К проведению тренировочного экзамена были также привлечены члены государственной экзаменационной комиссии, руководители пунктов приема экзамена, организаторы и технические специалисты.