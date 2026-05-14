С начала года с улиц Тамбова убрали около 100 вывесок

Улицу Московскую приведут в порядок Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове продолжают менять информационные конструкции в соответствие с утвержденным дизайн-кодом.

14 мая прошла встреча с предпринимателями, чьи торговые точки располагаются на первых этажах домов по Советской, в границах улиц Московской и Куйбышева. Пестрые рекламные вывески здесь создают визуальный шум, закрывая красоту фасадов домов советской архитектуры.

В центральной части города все информационные конструкции должны быть без подложки, а названия написаны отдельными буквами.

- В этом году пройдет реновация расположенной рядом прибрежной зоны реки Студенец, кроме того будет капитально отремонтирован участок дороги на Московской. Соответственно и остальные объекты вокруг должны быть приведены в порядок, - говорит начальник комитета архитектуры и градостроительства — главный архитектор города Яна Ломко.

Специалисты комитета заранее разработали для предпринимателей эскиз, позволяющий понять, как должна выглядеть их информационная конструкция по правилам. Здесь предстоит привести к единообразию козырьки, которые есть практически у каждой торговой точки, а также расположить все вывески на одной оси между первым и вторым этажами.

За последние пять лет было убрано почти 3,4 тысячи несоответствующих дизайн-коду информационных конструкций. С начала 2026 года уже демонтировано порядка 100, в том числе 45 на улице Московской, где встреча с предпринимателями проходила около двух месяцев назад.