Тамбовчанка получила условный срок за организацию занятий проституцией

В Тамбовском областном суде вынесли приговор по делу об организации занятия проституцией. Установлено, что жительница Мичуринского муниципального округа, неофициально работавшая администратором в гостиничном комплексе «Эдем», договорилась с местными проститутками, о том, что будет постоянно поставлять им клиентов из числа посетителей комплекса, желающих воспользоваться такими услугами. Кроме того, она предоставляла номера для таких встреч. От женщин администратор получала по 1,5 тысячи рублей.

- Фигурантку приговорили к 1 году лишения свободы условно, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.