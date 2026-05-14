В Тамбове провели благоустройство пляжа «Эльдорадо»

Фото администрации города Тамбова

В Тамбове началась подготовка мест отдыха к купальному сезону. Об этом рассказали в администрации города.

14 мая сотрудники Дирекции городского хозяйства провели благоустройство территории пляжа «Эльдорадо». Проведены покраска оборудования и покос травы, на территорию завезен песок, раскрыта спасательная будка. Кроме того, здесь планируется становить шесть новых лежаков.

В настоящее время в Тамбове утвержден список из 11 официальных пляжей и спасательных постов. Также определены опасные для купания места, где будут установлены предупреждающие знаки. Оборудование пляжей будет завершено к 25 мая, на территориях будет организован вывоз мусора и установлены биотуалеты.

- До 20 мая специалисты проверят пляжи, очистят дно, обозначат границы купания и возьмут пробы воды и почвы, - пояснили в администрации города Тамбова.

Кроме того, как обычно, в течение купального сезона качество воды будет контролировать Центр гигиены и эпидемиологии региона.

Спасательные посты города начнут свою работу с 1 июня. В июне и июле спасатели будут дежурить на пляжах с 10.00 до 20.00, в августе - до 19.00.