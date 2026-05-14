В Тамбове задержали подростка, распространявшего наркотики

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего молодого человека. Его подозревают в преступлении, связанном с незаконным сбытом наркотиков.

Подросток незаконно приобрел оптовую партию наркотиков. Свертки с запрещенными веществами он планировал разместить в тайники на территории Тамбова, однако 4 мая молодого человека задержали сотрудники УНК УМВД России по Тамбовской области.

- При личном досмотре у подростка обнаружено пять свертков с наркотическими средствами, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.