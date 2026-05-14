В Тамбове пройдет Международный фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова

Фестиваль продлится два дня

12-13 июня в Тамбовской области пройдет Международный фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова, на котором выступят лучшие духовые оркестры Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Севастополя, Тамбова.

12 июня в городских и муниципальных округах региона публике представят концертные программы творческих коллективов, 13 июня по традиции возложат цветы к памятникам В.И. Агапкину и И.А. Шатрову, В.М. Халилову, а также состоится гала-концерт духовых оркестров на площади имени В.И. Ленина областного центра.

- Фестиваль духовых оркестров имеет статус международного и является одним из самых значимых музыкальных событий региона, – напоминают в пресс-службе областного правительства.

Фото министерства культуры Тамбовской области