В Тамбове сбили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

Мужчину с травмами доставили в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой серьезно пострадал пешеход, произошла 13 мая в 23 часа 5 минут в районе дома №163 «А» по улице Советской города Тамбова. 42-летний водитель автомобиля «ЛАДА ВЕСТА» сбил 39-летнего мужчину, который переходил дорогу вне установленного для перехода места в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- Пешехода с тяжелыми травмами доставили в лечебное учреждение и госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.