НовостиПроисшествия14 мая 2026 9:00

Тамбовчанина, сбившего двух женщин на пешеходном переходе, будут судить

Одна из пострадавших скончалась в больнице
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Рассказовской межрайонной прокуратуры

Рассказовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый двигался на автомобиле марки «Сузуки Cх4» в селе Платоновка и сбил на регулируемом пешеходном переходе двух женщин, переходивших дорогу на «зеленый».

- Одна из пострадавших скончалась в лечебном учреждении, - прокомментировали в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Рассказовский районный суд.