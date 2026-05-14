В Тамбове мотоциклист пытался проскочить перекресток на красный и столкнулся с иномаркой

Водитель мотоцикла нарушил правила Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 13 мая в 22 часа 50 минут в районе дома №176 «А» по улице К. Маркса города Тамбова. 20-летний водитель незарегистрированного кроссового мотоцикла REGULMOTO-CROSSTREC, который, к тому же, не имел водительского удостоверения, при проезде регулируемого перекрестка на красный сигнал не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся на зеленый автомобилем HYUNDAI-SOLARIS под управлением 43-летнего мужчины.

- В результате аварии множественные травмы получили водитель мотоцикла и его 21-летний пассажир, который был без мотошлема, оба госпитализированы в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ.