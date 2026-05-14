Тамбовчанина задержали на трассе с метадоном в машине

Фото УМВД России по Тамбовской области

Днем 13 мая сотрудники наркоконтроля при помощи сотрудников Госавтоинспекции остановили на трассе Р-22 «Каспий»автомобиль «Лада Веста».

- В ходе досмотра у пассажира обнаружены и изъяты 50 свертков с веществом, идентифицированным с наркотическим средством «метадон», общим весом 19,66 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Задержанный оказался 50-летним жителем Тамбова.

Наркотики направлены на экспертизу, устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным деяниям.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тамбовчанину может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы и до 1 млн рублей штрафа.