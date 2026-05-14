Тамбовчанин лишился машины из-за неоплаченного штрафа

Тамбовчанин, попавшийся нетрезвым за рулем, был оштрафован на 45 тысяч рублей и лишен прав на 1,5 года. Однако добровольно оплачивать штраф житель поселка Новая Ляда не спешил.
В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Тамбову и Тамбовскому району было возбуждено исполнительное производство.
- Сотрудник органа принудительного исполнения наложил арест на автотранспортное средство марки «Volkswagen Bora», - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.
Если долг не будет оплачен в полном объеме, машину принудительно реализуют.