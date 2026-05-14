В Тамбове пройдет Фестиваль цветов

Фестиваль продлится 3 дня Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

Жителей и гостей Тамбова приглашают на традиционный городской Фестиваль цветов, который пройдет 15 - 17 мая в городском парке культуры и отдыха.

Участниками фестиваля станут 135 лучших садоводов из Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областей, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Саратова, Курска, а также Республики Мордовия.

- Гостей ждет концертная программа и мастер-классы, фотозоны и арт-объекты, цветочные композиции и развлечения для всей семьи, – сообщает пресс-служба администрации Тамбова.