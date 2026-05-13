В Мичуринске отключат газ с 6 по 24 июля

В Мичуринске ожидается отключение подачи газа в связи с работами на газопроводе высокого давления.

По данным администрации наукограда, ресурс не будет подаваться потребителям с 8.00 6 июля. Работы по возобновлению подачи газа планируется производить с 8.00 24 июля.

Отключения пройдут по следующим адресам города:

- ул. Лаврова;

- ул. Мира;

- ул. Лермонтова;

- ул. Кирсановская;

- ул. Новая;

- ул. Петровского;

- ул. Елецкая;

- ул. Юбилейная;

- ул. Пономарева;

- ул. Интернатская;

- ул. Парковая;

- ул. Куйбышева;

- ул. Грибоедова;

- ул. Маяковского;

- ул. Городская;

- ул. Брянская;

- ул. 12 декабря;

- ул. Некрасова;

- ул. Мельничная;

- ул. Верхняя;

- ул. Кирпичная.