В Мичуринске отключат газ с 6 по 24 июля

В Мичуринске ожидается отключение подачи газа в связи с работами на газопроводе высокого давления.
По данным администрации наукограда, ресурс не будет подаваться потребителям с 8.00 6 июля. Работы по возобновлению подачи газа планируется производить с 8.00 24 июля.
Отключения пройдут по следующим адресам города:
- ул. Лаврова;
- ул. Мира;
- ул. Лермонтова;
- ул. Кирсановская;
- ул. Новая;
- ул. Петровского;
- ул. Елецкая;
- ул. Юбилейная;
- ул. Пономарева;
- ул. Интернатская;
- ул. Парковая;
- ул. Куйбышева;
- ул. Грибоедова;
- ул. Маяковского;
- ул. Городская;
- ул. Брянская;
- ул. 12 декабря;
- ул. Некрасова;
- ул. Мельничная;
- ул. Верхняя;
- ул. Кирпичная.