В Тамбовской области Россельхознадзор выявил более 50 нарушений в области семеноводства

За четыре месяца специалисты управления Россельхознадзора выявили в Тамбовской области более 50 нарушений в области семеноводства. Обнаружить недочеты удалось путем анализа сведений, содержащихся во ФГИС «Семеноводство».

Чаще всего семена не имеют документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества. Так, ООО «Малиновка» в 2026 году посеяло 4,6 тонн семян мягкой яровой пшеницы без подтверждения ее посевных и сортовых качеств.

- Хозяйствующим субъектам объявлено 53 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.