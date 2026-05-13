Жители Тамбова останутся без света 14 мая

14 мая в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики запланированы отключения света по ряду адресам.
Как информирует администрация города Тамбова, прекращение электроснабжения ожидается по следующим улицам областного центра:
9.00-11.30
- Гастелло, д. 11;
- Елецкая, д. 56, 58;
14.00-16.30
- Советская, д. 64-68;
- К. Маркса, д. 51-81;
- Сергеева-Ценского, д. 37;
- А. Бебеля, д. 13-29, 28-40;
9.00-15.00
- Физкультурников, д. 2-16;
- Солнечная, д. 4-8;
- Фрунзе, д. 16-56;
- пр. Физкультурников, 4-12, 3-13;
- Северная, д. 4-16;
- 2-я Шацкая, д. 3-33;
- 3-я Шацкая, д. 2-30, 1-33;
- 4-я Шацкая, д. 4-28;
- Пирогова, д. 1-7, 2-12.