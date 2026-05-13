НовостиОбщество13 мая 2026 12:57

Жители Тамбова останутся без света 14 мая

Электричества не будет на Гастелло, К. Маркса и Советской
Марина МАКОВЛЕВА

14 мая в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики запланированы отключения света по ряду адресам.

Как информирует администрация города Тамбова, прекращение электроснабжения ожидается по следующим улицам областного центра:

9.00-11.30

- Гастелло, д. 11;

- Елецкая, д. 56, 58;

14.00-16.30

- Советская, д. 64-68;

- К. Маркса, д. 51-81;

- Сергеева-Ценского, д. 37;

- А. Бебеля, д. 13-29, 28-40;

9.00-15.00

- Физкультурников, д. 2-16;

- Солнечная, д. 4-8;

- Фрунзе, д. 16-56;

- пр. Физкультурников, 4-12, 3-13;

- Северная, д. 4-16;

- 2-я Шацкая, д. 3-33;

- 3-я Шацкая, д. 2-30, 1-33;

- 4-я Шацкая, д. 4-28;

- Пирогова, д. 1-7, 2-12.