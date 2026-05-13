Полицейские обнаружили в доме тамбовчанина марихуану и гашиш

12 мая в одной из многоэтажек северной части Тамбова сотрудники наркоконтроля задержали безработного 53-летнего мужчину. В дачном доме под Тамбовом, где он проживал, оперативники обнаружили более 2 килограммов вещества, похожего на марихуану, и 18,64 грамма вещества, похожего на гашиш. Наркотики направлены на экспертизу.

- Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности злоумышленника к аналогичным деяниям, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Также полицейским предстоит выяснить участников распространения запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.