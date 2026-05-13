Тамбовчанина будут судить за финансирование терроризма

Прокуратура Тамбовской области направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в преступлениях по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 272.1 УК РФ (незаконные использование и (или) передача (распространение, предоставление, доступ), сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам ее обработки, хранения или иного вмешательства в их функционирование либо иным незаконным путем).

По данным следствия, в 2023 году мужчина переводил деньги в адрес террористической организации. Кроме того, он незаконно собрал и хранил компьютерную информацию с персональными данными свыше 298 тысяч жителей РФ.

Тамбов. Финансирование терроризма

Преступная деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ России по Тамбовской области.

- Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.

Видео прокуратуры Тамбовской области