В Рассказово отключат газ из-за планового ремонта сетей

В Рассказово 14 мая в связи с проведением плановых ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления будет отключена подача ресурса по нескольким адресам.

По информации администрации города Рассказово, с 8.00 до 17.00 без газа останутся жители улицы Спортивной, д. 57; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73.

- Всем жителям на время приостановки подачи газа запрещается пользоваться газовыми приборами, - напомнили в городском руководстве.

Кроме того, жителям указанных домов необходимо перекрыть краны на опусках к газовым приборам.