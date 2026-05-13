Тамбовчанка на «Lada Granta» сбила ребенка на электросамокате

Ребенок находился на главной дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 12 мая в 18 часов 18 минут в районе дома №16А по улице Лесхозной города Котовска. 50-летняя водитель автомобиля «Lada Granta» при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог столкнулась с электроcамокатом под управлением 11-летнего подростка, который ехал по главной дороге.

- Несовершеннолетнего с травмами автомобиле скорой помощи доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.