В Тамбове банк оштрафовали за частые звонки должнице

45-летняя тамбовчанка обратилась в УФССП России по Тамбовской области с заявлением о нарушении ее прав. Жительница Тамбова оформила кредит, который не смогла погасить вовремя. После этого ей стали поступать звонки от кредитной организации.

- Сотрудники банка с превышением частоты звонили на ее абонентский номер телефона с требованиями срочно оплатить долг, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Специалисты ведомства изучили детализацию телефонных переговоров и установили, что банк превысил допустимое законом суточное количество звонков.

Кредитная организация оштрафована на 50 тысяч рублей.