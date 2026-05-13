Тамбовчане могут подать заявки на конкурсы фестиваля «Кукарекино»

Фестиваль состоится в Сампуре

30 мая в Сампурском округе состоится VIII Гастрономический фестиваль «Кукарекино». Жителям региона напоминают, что у них еще есть время подать заявки на участие в творческих конкурсах фестиваля:

1. Конкурс детских колясок, велосипедов, самокатов «Веселые птенцы». Возрастная категория от 0 лет до 6 лет (включительно). Участники конкурса должны красочно оформить детскую коляску, велосипед или самокат (тематика фестиваля «Кукарекино»).

2. Конкурс для девочек, девушек и женщин «Кукарекинский КО-КОшник». Возрастная категория от 1 года и старше. Участницы конкурса представляют на суд жюри кокошники, изготовленные в тематике фестиваля.

3. Конкурс костюмов «КО-КО-Модница» («КО-КО-Модник»). Возрастная категория от 2 лет и старше. Конкурсанты должны продемонстрировать оригинальный наряд: мальчики - костюм, девочки - платье, сарафан (тематика фестиваля «Кукарекино»).

4. Конкурс детских костюмов «Я – ребенок из яйца». Возрастная категория от 0 лет до 2 лет (включительно). Участникам конкурса предлагается представить детский костюм цыпленка (тематика фестиваля «Кукарекино»).

Победителей ждут призы!

Заявки можно направить до 25 мая

- по факсу: (847556) 22-2-04;

- по e-mail: kult@r56.tambov.gov.ru

- по телефону: 8 (47556) 22-2-41.