В Тамбове в ремонте нуждаются 60 дорог на гарантии

В администрации Тамбова озвучили итоги обследования дорог, которые находятся на гарантии подрядных организаций. В настоящее время 27 подрядных организаций отвечают за 89 объектов (участков городских дорог). После комиссионного обследования претензий нет к 29 участкам (треть объектов). Среди частых дефектов — разрушение асфальта, раскрытие швов и повреждения у люков. Основные нарушения фиксируются на загруженных магистралях.

- В отношении ряда подрядчиков начата досудебная претензионная работа, – сообщает глава администрации Тамбова Максим Косенков.