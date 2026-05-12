Тамбовчанин отправится в колонию за поездки в состоянии опьянения

Прокуратурой Пичаевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины. Местный житель признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В октябре 2025 года нетрезвый подсудимый двигался на автомобиле ВАЗ-21043 по дорогам округа.

- В июле 2025 года фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, - подчеркнули в прокуратуре Пичаевского района.

Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы в колонии-поселении и лишению прав на 3 года.