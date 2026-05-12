С школьную столовую Тамбовской области поставляли фарш с бактериями сальмонеллеза

По факту нарушения проводят расследование

Для контроля за качеством и безопасностью продукции, поступающей в социальные учреждения на территории региона, сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 28 апреля в МБОУ Знаменская СОШ отобрали пробы фарша из мяса птицы производства ООО «Саратовский птицекомбинат «Курников». Поставщиком продукции является ООО «Русич», с которым был заключен контракт.

По результатам проведенных исследований Тульской испытательной лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ», установлен факт выявления продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных санитарных правил и норм, а именно выявление бактерий рода Salmonella в этих мясных полуфабрикатах.

Согласно экспертному заключению, появление сальмонеллы в готовой продукции обычно свидетельствует о нарушениях санитарных норм на производстве, проблемах с контролем качества сырья или несоблюдении условий хранения. В связи с чем, данная продукция является небезопасной и подлежит изъятию из обращения.

- Направлены требования для исключения из обращения небезопасной продукции, расследуются причины наличия сальмонеллёза в продукции, – сообщает ведомство.

